全球再生能源轉型持續發酵，隨著市場快速發展與企業積極投入，預測2024年工商業儲能需求將進入爆發成長期，盛齊綠能於2023年Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週，盛齊推出「All-in-one工商一體化儲能系統」。

盛齊綠能表示，「All-in-one工商一體化儲能系統」擁有系統級安全防護、高效率監測、模組化組合等特色，能提高發電及節省維運成本，很適合搭配各式應用場景。

在國內減煤非核的能源政策下，以及經濟成長的加速預測，用電需求量將遠超過預期，且同時面對電動車成長，以及因極端氣候所引發的停電事故愈趨頻繁，逐漸提高家戶裝設光電及儲能系統的意願，盛齊也推出小型戶用併離網儲能一體化設計，適用新裝和改裝光電系統或家庭小容量備用應急電源，還能最大化利用太陽能兼容鋰電池和鉛酸電池。

盛齊具備專業的儲能安全驗證管理服務，建置案場皆通過IEC 62933-5-2現地測試驗證，從風險與危害的角度出發，檢驗各項防災設計的有效性，並取得電機技師及消防設備師之簽證，確保產品具備全面性安全考量，加上專業的電力交易平台聚合代操服務，運用台電公開備轉資料與各發電資源數據參考，精準決策與投標價格，直覺性操作快速投標，專注分析台灣整體用電狀況，針對用電餘裕、吃緊及限電不同狀態調整投標策略，保證執行效率及系統可用率。

盛齊綠能至今服務超過1300個光電電廠掛表併網，完工已併網的儲能建置容量將近50MW，全省北中南東皆設立維運服務據點。

盛齊綠能表示，首度亮相工商用一體化及小型戶用併離網儲能系統，還有最新SolarEdge商用型優化器及GROWATT 戶用併離網儲能系統，同時推出自有研發最新ESS可視化智慧能源監控平台、EMS能源管理系統，以及光電Pixel View AI智慧監控與DREAMS 整合技術，盛齊以能夠整合多種設備及解決方案，依照不同應用與需求量身規劃客戶最適合的解決方案。