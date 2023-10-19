為提高55歲以上銀髮族的勞參率，勞動部桃竹苗分署銀髮人才資源中心舉辦銀髮人力倡議論壇，針對延後退休和成功管理跨世代工作團隊等議題進行探討，論壇更邀請了國發會、智璞產業趨勢研究所、5% Design Action、先勢博報堂、全家便利商店、無印良品等產官學研單位，分享最新人口趨勢、產業轉變，以及成功的跨世代團隊管理經驗和案例，吸引超過上百名企業代表與會交流。

本次論壇特別邀請天下雜誌銀天下平台王美珍總監及廣播金鐘主持人黃采瑛老師共同主持，透過街訪民眾對於勞動力趨勢及世代合作的想法作為開場，邀請到國發會林至美參事及智璞產業趨勢研究所楊勝帆所長，介紹台灣勞動力趨勢變化，5% Design Action楊振甫執行長及先勢博報堂洪梓硯總監，分享如何打造跨世代團隊，並與現場企業代表、民眾共同探討如何創造「青銀共融」的友善職場，及全家便利商店人資部林佳璇副部長及無印良品人資部林欣韻部長，分享企業進用中高齡及推動世代合作的友善措施及成功經驗，精彩的論壇分享，獲得在場企業熱烈迴響。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「多元共融」（Diversity and Inclusion）的概念，這已經成為國際企業長期提倡的新職場文化，它強調在職場上，廣納不同背景的族群，尊重並保留每個人的差異性，以提升個人獨特性所能帶來的價值。勞動部為促進青銀兩代共融，提供多元化的就業服務，協助世代間的交流與融合，同時中高齡亦為未來國家重要勞動力，勞動部制定「中高齡者及高齡者就業促進法」協助中高齡及高齡者穩定就業、重返職場，期盼企業更加重視及加強運用中高齡及高齡人力，並在跨世代管理之間找到平衡，推動青銀共事模式，實現1+1大於2的效果！

她更進一步指出，為因應人口高齡化相關議題，桃竹苗分署在今年4月成立桃竹苗轄區首座銀髮人才資源中心，主要倡導社會各界開始為銀髮勞動市場做準備，協助更多優秀的銀髮人才重新踏上職場，同時向企業倡議經驗傳承，多聘用銀髮人才，讓雇主了解跨世代合作等多元化的管理方法，有效的運用企業人力資源，讓世代間的合作成為企業的競爭優勢。此外，為鼓勵企業聘用65歲以上的員工，勞動部推出「繼續僱用高齡者補助計畫」目前已有150家企業申請，成功協助超過500位銀髮族勞工繼續留任至原公司；計畫申請截止日期112年12月31日止，歡迎企業踴躍提出申請，詳情請洽桃竹苗區銀髮人才資源中心03-558-3456分機227董小姐。