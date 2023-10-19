民眾黨總統參選人柯文哲屢在外提到，時任行政院長賴清德曾登門拜訪，談支持深澳燃煤電廠；賴今受訪駁斥，柯辦回應，「這恐怕不是民眾關心的議題」；賴清德競辦表示，當初主動出來講都是柯文哲，現在閃爍其詞，根本已經坐實柯文哲當時的發言，就是在編造故事。

賴清德競辦發言人陳世凱指出，當初主動出來講誰拜會誰、椅子坐幾分之幾的，都是柯文哲。如今賴副總統還原當日事情經過後，民眾黨又開始左右閃躲、敷衍推諉地表示「這不是重點」。

他說，當初一直將此事掛在嘴邊消費賴副總統的是民眾黨主席柯文哲，如今說這不是討論重點的也是民眾黨，根本是模糊焦點當重點、前後打臉，完全無法為自己的言行舉止負起責任。

陳世凱表示，一個人若沒有誠信，將會對台灣未來造成嚴重的負面影響。柯文哲作為民眾黨總統候選人，如此信口開河、捏造不實謠言，不僅社會大眾無法託付，國際間的盟友也會對柯主席這樣的人有所質疑。