林曉培推出新EP《願我》。（杰思國際娛樂提供）

林曉培出道25年近日推出新EP《願我》，她坦言在籌備過程遇到瓶頸，這些年因為家人離散、生病及生活的打擊，加上先前疫情帶來的各種不確定，讓她常處於抑鬱情緒且睡不安穩，更發現自己罹患了PTSD（創傷後壓力症候群），所幸在醫師協助及好友鼓勵下，幫助她挺過低潮。

林曉培這些日子逐漸恢復身心健康，找回初心自我同時，還靠飲控、野溪游泳等運動，瘦回初出道時的纖瘦體態。她透露這半年勤跑健身房，還特別花時間去野溪享受大自然，愛吃辣及澱粉類食物的她，刻意飲控少吃這兩類食物，「希望用最好的狀態來面對大家，並迎接更多新的挑戰」。

相隔許久推出EP，其中新歌〈願我〉是戴佩妮的創作，林曉培說：「我記得第一次錄音的時候，老師（指戴佩妮）都有一直對我心靈喊話，原因是這張EP完整精煉了所有心情、故事、感受。」細膩歌詞，讓林曉培感受深刻而數度淚灑錄音室，娓娓道來自己人生起伏歷程與心境的同時，坦言歌詞真實貼近自己心境，讓她數度哭到不能自己。

林曉培坦言：「讓我感覺好赤裸，精準到很像透過歌曲坦誠地面對自己，感覺靈魂被拆開再重組，從心態到歌唱技巧，真的有重生的感覺，而且唱完有再次被療癒的溫暖感受，除了鼓勵自己的同時，並告訴自己是時候正視自己的未來應該如何走，完全是為我量身打造的歌曲。」