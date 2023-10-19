農業部與高市府輔導鳳山果菜市場建置「液相層析質譜儀實驗室」，以更先進的設備為進場農產品做最嚴謹的把關，今日舉辦揭牌典禮。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，保障消費者食的安全，農業部與高市府輔導鳳山果菜市場建置「液相層析質譜儀實驗室」，以更先進的設備為進場農產品做最嚴謹的把關，今日舉辦揭牌典禮，高雄市副市長羅達生、農業部農糧署副署長姚志旺等人一同為實驗室啟用揭牌，羅達生表示，果菜市場肩負著農產品食安把關的重要責任，期待透過新科技讓市民選用蔬果都能吃得安心、健康、有信心。

鳳山區農會綜合市場（鳳山果菜市場）為高雄市重要的果菜批發市場，全年蔬果交易量達6萬3504公噸，佔全市交易量的4分之1。

高雄市政府農業局表示，高雄市各果菜批發市場目前皆採用「生化法」進行農藥殘留檢驗，雖能快速檢測農藥殘留是否超標，惟僅能檢測部分農藥品項、無法定性定量且精準度低，易出現檢驗偽陽性結果而有不足之處。

為改善此缺點，市府農業局輔導鳳山果菜市場導入中央推行之「質譜快檢技術」，該技術檢驗時間短（約10-15分鐘／件），可快速檢出200項常用農藥，精準得知超標的農藥品項及殘留數值，及時在拍賣前攔截銷毀，阻止該批農產品上市，確保消費者食的安全。

高雄首座果菜市場的「液相層析質譜儀實驗室」歷時2年，由市府編列1200萬元，另向農業部爭取500萬元補助，共計花費1700萬元建置完成，並於今年9月取得農業部農業藥物試驗所頒發的認可證書，大大提升市場農藥殘留檢驗之檢驗準確率。

除實驗室之建置以外，鳳山果菜市場也於2022年8月完成供應人「實名制」建立，將供應人小代號與身分證字號鏈結，並結合農業部農糧署的全國防護網體系，與全國各主要果菜市場同步資訊，及時防堵外縣市不肖業者轉運至本市，以確保本市蔬果品質安全。

羅達生表示，設置「液相層析質譜儀實驗室」為食安把關，達到蔬果先檢驗再上市的目標，他期許未來在營運量能提高下，可納入其他市場的檢驗工作，除了檢測果菜市場進場農產品農藥殘留量外，還可配合包括產地檢驗、學校營養午餐、團膳採購單位的檢驗需求，擴大服務範圍，將其即時性、可靠性及安全性之特點，保障市民「食」的安全安心。