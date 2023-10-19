財政部國庫署提醒，除了今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為113年1月31日。

至於今年9月底前出生嬰兒及其餘民眾，普發現金領取期限均至今年10月31日止，超過期限將無法領取，該署呼籲符合領取資格且尚未領取的民眾，請把握剩下的時間，儘速選擇適合的方式領取。

部分長期旅居國外之國民，倘於10月31日前回國恢復戶籍，如領取過程遇有相關問題，請務必於10月31日前撥打1988客服專線洽詢。

國庫署表示，近日有民眾反映接獲自稱財政部或國庫署來電表示民眾重複領取，請民眾提供個人資料。該署強調政府不會主動致電民眾，此為不肖分子冒用財政部或國庫署名義，意圖騙取民眾個資，請民眾審慎判斷，以維護自身權益。

財政部國庫署強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。