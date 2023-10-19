打破腕表「非方即圓」的窠臼，酒桶型腕表向來予人前衛潮流、充滿青春活力的時尚感。最近宇舶（HUBLOT）主打Spirit of Big Bang酒桶型腕表，不僅採用鈦金屬表殼，甚至融入滿鑽或鑽圈元素，奢華破表；FRANCK MULLER最近也主打紅藍綠三種原色的Vanguard Beach系列酒桶型腕表，青春洋溢。

主打高端運動表的宇舶表，除了傳統黃金、玫瑰金等貴金屬表殼，也勇於開發創新材質，繼彩色陶瓷、透明藍寶石之後，最近主打Spirit of Big Bang鈦金鑲鑽計時碼表，鈦金屬鑲鑽款式加上酒桶型的外觀，既可奢華赴宴，也可平日穿搭，有白色和黑色面盤，也有滿鑽和鑽圈款式，是展現個性和自我風格的象徵。

FRANCK MULLER推出紅、藍、綠色系的Vanguard Beach系列腕表，招牌的酒桶型表殼風格鮮明。（FRANCK MULLER提供)

以大膽前衛設計著稱的FRANCK MULLER，最近以陽光、衝浪、沙灘元素打造全新Vanguard Beach系列腕表，招牌的酒桶型表殼融入豔陽紅、深海藍、大地綠等3款亞太區專屬限量版腕表，表殼為玻璃纖維複合材質，密度只有鋼的四分之一，卻與鋼具有同等的機械強度，十分輕盈耐用，加上超大形阿拉伯數字面盤，造型具有極高的辨識度，風格大膽鮮明。