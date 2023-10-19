理想混蛋19日宣布演唱會加場。（何樂音樂提供）

理想混蛋將於明年1月27日於高流舉辦「奇異點」演唱會，門票僅2分鐘就完售，主辦單位今（19日）宣布好消息，確定在1月28日加場，團員們開心表示：「能夠秒殺真的是非常激動、非常感謝，我們當天就立即討論出要加場的計畫，想透過再一場的演出回饋所有愛我們的粉絲，也讓我們吃下一顆定心丸！未來想繼續帶著小混蛋們挑戰更大的舞台！」

除了加場好消息，理想混蛋也將推出新專輯《半熟理想》，裡頭詳實記錄著四位團員離開校園、進入社會，正式從少年邁向成熟大人的旅途，透過12首全詞曲創作，呈現最完整的生命經歷。至於少年到半熟階段，面臨人生心裡狀態最大的改變？團員們表示：「學著放下，接受自己與別人的不完美，放過自己、也放過別人；學著尊重，每個人有自己的想法，可以不用完全懂得，但可以彼此尊重不同的生活選擇。」

理想混蛋如今已經從原先大家認識的「斜槓樂團」，變成所有團員都以音樂為全職工作，努力在這條道路上耕耘，也想透過《半熟理想》這張全新專輯展現他們的蛻變。高流加場演唱會門票28日開賣，購票洽kktix。