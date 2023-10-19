美式賣場好市多提供許多生活用品，供民眾選購滿足日常需求。一位跟老公住在婆婆家的人妻表示，她一直無法理解為何家人會在浴室放置M牌的抽取式廚房紙巾，「甚至還為它打造專屬空間」，直到近日家人透露，該款紙巾擦拭洗臉後的臉龐不會殘留屑屑，還可以拿來擦乾洗手台、水龍頭，所以相當萬用，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「原本一直搞不懂，這個廚房紙巾到底為什麼長時間進駐我家浴室，甚至還為它打造專屬空間」；近日她決定打破砂鍋問到底，老公認為洗完臉後直接用紙巾擦乾，「不會破不會有衛生紙那種白屑屑，還可以擰乾連頭髮也稍微擦一下」，婆婆則說，抽取式很方便，「順手擦乾洗手台、水龍頭，水漬就不會長霉斑跟水垢，一張搞定」。

對此，許多網友紛紛回應，「擦臉超好用～但要記得不能丟馬桶！」、「不是用這牌的，但我們家浴室也是必備一包，擦完臉順手擦水漬，鼻涕多的時候也用廚房紙巾擤～不怕破了沾的手都是」、「廚房紙巾就是要拿來擦臉！」、「我偏愛抽取式的廚房紙巾，手就已經油膩膩濕答答的還要去扯斷也太麻煩了！ 這牌子我也有買。好用！」

不過也有人質疑原PO這樣用廚房紙巾不環保，引發兩派論戰，「婆婆也太不環保，弄條布就可以的事要用掉幾百張衛生紙」、「太不環保了，可以重複使用的浴巾毛巾抹布呢？帳單信件都e化的時代，你知道這種使用習慣要砍多少樹木嗎？」、「人類本身就是不環保的存在」、「我家也是這種不環保的方式在擦乾水龍頭和洗手台，因為用抹布擦乾後，抹布濕了髒了又要開水龍頭搓洗抹布，然後洗手台水龍頭又濕了，會無限循環喔」。