結束杭州亞運任務後，古林睿煬回歸母隊統一獅後先在二軍調整，而他將回到熟悉的先發角色，總教練林岳平表示，古林睿煬預計在23或25日其中一天先發；不過終結者陳韻文傷勢較為「麻煩」，能否帶進季後賽現都是未知。

獅隊下半季賽程還剩6場比賽，今天起展開5連戰，先前在亞運擔任後援任務的古林睿煬，回歸母隊後會回到先發角色，「餅總」今天給出較明確達案，「預計是下禮拜一或是最後一場。」被問到是否會有用球數或是局數限制，林岳平說：「那個我們自有安排。」

因右胸大肌緊繃不適下二軍的陳韻文目前則是教練團較為頭痛的部分，「韻文會比較麻煩，這周會再一次牛棚，他投球沒問題，主要是恢復的部分比較差。會不會進季後賽會比較謹慎去評估。」

萬一陳韻文來不及歸隊，屆時季後賽獅隊要由誰「關門」？餅總認為，現在不用去假設這個問題，「如果沒有的話，會依照現有戰力去安排，想辦法去排出現有隊形。」

而在9月底因手腕不適的林靖凱也將在20日歸隊一軍，續扛游擊任務，林岳平說：「靖凱昨天在二軍有打練習賽，讓他休息一天再上來（一軍），目前回報身體狀況沒問題，讓他休息就是為了準備打季後賽做準備。」