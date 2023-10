中國信託金融控股公司推動數位轉型有成再傳捷報!旗下子公司中國信託商業銀行分別以「數位化捐款流程」及「智能核印系統」,勇奪「企業永續獎」(Special Award for Sustainability)及「數據智慧創新獎」(Best in Future of Intelligence);台灣人壽保險公司則以「無理賠回饋金QR Code掃碼即領」服務拿下「全方位體驗創新獎」(Best in Future of Customer Experience),顯示中國信託金控致力提供顧客最優質便捷的體驗,引領數位創新備受肯定。

全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)今(19日)天揭曉「2023台灣未來企業大獎」(Future Enterprise Awards 2023)獲獎名單,中信金控旗下子公司分別獲得上述殊榮。

中信銀行自主研發的「智能核印系統」榮獲「數據智慧創新獎」肯定,由中信銀行智能研發部部長宋政隆副總經理(右)代表受獎。(圖/中信金控提供)

IDC今日假台北艾麗酒店舉辦「2023台灣未來企業大獎」頒獎典禮,由中國信託銀行智能研發部部長宋政隆副總經理、數位發展部部長陳鑑蓁協理及台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理代表出席受獎。

中信銀行攜手中國信託慈善基金會合作的「點燃小B之火:數位愛心捐款功能」勇奪「企業永續獎」,由中信銀行數位發展部部長陳鑑蓁協理(右)代表受獎。(圖/中信金控提供)

中信銀行長期致力公益發展及推動企業社會責任,秉持We are family 的品牌精神,「點燃小B之火:數位愛心捐款功能」與中國信託慈善基金會合作,客戶可使用中國信託Home Bank APP快速轉帳捐款、查詢捐款紀錄、瀏覽愛心故事介紹等,數位化捐款流程實踐省紙減碳,邀請客戶一同發揮愛的影響力、更便利地體現社會扶助,落實中國信託永續經營理念。

主辦單位表彰中信銀行以慈善結合數位創新服務的成果,首度將「企業永續獎」頒發予台灣的金融機構。

中信銀行亦積極深化人工智慧(Artificial Intelligence, AI)應用,自主研發的「智能核印系統」可自動比對客戶的申請文件及留存印鑑,將AI核印結果以可視化數據呈現,大幅節省50%以上的核印作業時間,有效降低人力成本及人工作業的潛在風險,榮獲「數據智慧創新獎」肯定。

台灣人壽首創「無理賠回饋金QR Code掃碼即領」服務解決傳統文件申請時繁複耗時的痛點。為獎勵健康、無理賠事故的保戶,許多保險公司會在醫療險商品中提供無理賠回饋,只要一定期間內沒有申請理賠,就會以健康檢查金項目給付理賠金,但傳統紙本申請時程長且有遺失風險,台灣人壽透過數位科技優化流程,保戶收到通知單時,只要掃描專屬的QR Code並輸入匯款資料,結合eACH即時匯款機制,最快2分鐘內可收到理賠金,大幅縮短理賠作業時間,提升服務效率與客戶滿意度,奪得「全方位體驗創新獎」,為臺灣保險數位化樹立新的里程碑。

中信金控長期耕耘數位轉型,今年以來已榮獲《Global Finance》(全球金融)頒發之「全球最佳個人金融數位銀行」(World’s Best Consumer Digital Bank)、「全球最佳安全控管與防偽冒管理」(World’s Best Information Security and Fraud Management)、「亞太最佳支付體驗」(Best Bill Payment & Presentment in Asia Pacific)、及《Asia Insurance Review》(亞洲保險評論)「亞洲年度數位轉型大獎」等49項全球暨亞太級獎項,未來將持續以顧客需求為核心,創新商業模式,朝向「臺灣第一、亞洲領先」區域型金融機構目標邁進。