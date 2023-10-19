輕軌年底即將完工成圓，大順路段路幅縮減，沿線路口是否開放左轉備受關注，議長康裕成亦相當關切，18日下午與副議長曾俊傑及市議員張博洋、何權峰及鄭孟洳等前往聽取交通局簡報，康裕成要求市府妥善評估，在便民與道路安全間取得平衡。

輕軌二階工程最後一哩路，C24愛河之心站至C32凱旋公園站全長5公里，行經車流量龐大的大順路沿線，堪稱輕軌工程最具挑戰路段，捷運局表示，目前工程進度逾96%，預計10月底大順路各橫交路口完成開放、12月8日進行初勘，並於年底輕軌成圓。

大順路工程施工期間歷經交通黑暗期，全線禁止左轉、公車亦調整行徑路線，輕軌成圓後是否開放左轉備受關注，康議裕成要求交通局審慎評估，在便民與道路安全之間取得平衡，並積極研議大順路沿線交通堵塞問題的解方。

曾俊傑建議市府在安全許可下，嚴謹評估適當路口試辦開放，用路人建立左轉安全習慣後再逐一開放；張博洋則建議市府採逐步開放並偵測車流進行滾動調整，創造雙贏。

交通局表示，經過審慎評估，輕軌東環段預計開放左轉路口由4處擴增為10處，分別為富民路、河堤路、灣中街、大豐路、憲政路、中正路、武廟路、莊敬路及龍德新路，未來將視交通車流狀況進行滾動調整。

輕軌大順路段開放10處左轉路口。（圖片來源：高雄市議會提供）

另外，康裕成亦關切輕軌沿線路樹維護問題，捷運局在C27鼎山街站後車頂棚開樹洞讓雨豆樹幹穿越，巧妙的讓站體和雨豆樹共存，她除給予肯定，也直呼超可愛，期盼市府在相關工程亦能以類似手法，讓城市發展與自然環境共存共榮。