抓到了！ 她揪陸委會「惡搞國旗」 驚見「13道不對稱光芒」 @ChinaTimes

陸委會國慶晚宴的國旗背板遭議員踢爆，竟是「13道不對稱光芒」的錯誤版。對此，陸委會發布聲明澄清，指舞台背景係委託外部廠商設計製作，因廠商未詳細審閱國旗圖案所致。陸委會作為活動主辦單位，未能即時察覺該圖檔有誤，向各界表示歉意，表示已深切檢討。

國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧19日在臉書發文指，陸委會國慶晚宴的國旗背板竟是「13道不對稱光芒」的錯誤版，直呼傻眼，批陸委會「就算是不想承認中華民國，想出這樣惡搞國旗，也不容易耶」。更有網友大酸「反正又找包商擔罪」。

對此，陸委會稍早發布聲明表示，本會國慶晚宴之舞台背景，係委託外部廠商設計製作，其中舞台背景之國旗圖案有誤，廠商表示雖係購買經授權之圖檔，惟未詳細審閱內容所致。本會為活動主辦單位，未能即時察覺該圖檔有誤，謹向各界表示歉意，並已深切檢討。

聲明並附上承辦廠商「微音符有限公司」說明，全文如下：

一、有關中華民國112年大陸委員會國慶晚宴LED背板出現「13道不對稱光芒」國旗一事，經陸委會告知，並與設計確認後，確實為務植錯誤圖檔，已於第一時間向該會致歉。

二、本公司人員於製作過程中未能確認圖檔為正確之國徽圖案，公司主管也未依照內部流程確實詳細審核設計內容，以致於出現背板上國徽誤植未察之情形。

三、有關此一事件造成外界誤解，本公司再次表示歉意並深刻檢討，未來會以更謹慎之態度確認所有圖檔，避免類似情事再度發生。

據總統府解釋，現行中華民國憲法第6條明白規定：「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」，代表的含意如下：青色代表光明純潔、民族和自由；白色代表坦白無私、民權和平等；紅色代表不畏犧牲、民生和博愛。

而白日的12道光芒，代表著一年12個月，一天12個時辰；也象徵著國家的命脈，隨著時間的前進永存於世界；更鼓舞國人與時俱進，自強不息。我國國旗12等角各為30度，旗面之橫度與縱度為3與2之比，青天為長方形，其面積為全旗之4分之1。