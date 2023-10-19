『逛賣場』對於一般人來說是個稀鬆平常、再簡單不過的行程，但對於外出困難的獨居、拾荒等清寒長輩而言，卻是個遙不可及的夢想，中華民國老人福利關懷協會於重陽節前夕於台北及高雄舉辦陪長輩逛賣場活動，邀請企業志工陪伴這些身體逐漸退化、無力購買生活用品的阿公阿嬤歡喜購物，共度溫馨的下午時光。

其中，獨居的宋阿公已七十多歲，最近因中風住院半個月，上周出院後手腳不太方便，還瘦了一大圈，需以助行器輔助行走，生活上有更多困難，這次受邀，有志工全程協助推輪椅購物，宋阿公很開心；拄著拐杖行走的江阿公則早就想好要買雙期待已久的鞋子，另外還有對夫妻檔阿公阿嬤，因為阿公長期要去醫院無法前來，由輕微失智、口語表達較弱的阿嬤坐輪椅一起代購，兩人已討論好要多買些尿布。平日拾荒維生的梁阿嬤更是期待這場活動，兩三個月前就開始想好想買的民生用品清單。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，多年來，陪長輩逛賣場的活動已成為協會的傳統，每年在重陽節前夕於北高同步發起這項活動，雖然因協會長期關懷的弱勢長輩眾多，只能每次邀請不同區域的長輩出遊購物，但這項活動除了減輕弱勢長輩生活負擔，更有青銀共伴的意義，呼籲大眾一同關懷這些被遺忘在城市角落的弱勢長輩，讓他們不再孤單，享有安心、安穩、安飽的生活。

捐款可洽老人福利關懷協會。