在每位爸媽的心中，孩子不論年紀多大了都仍然像是小朋友，總是想給予全部的愛跟保護，但到底何時該放手，也是讓許多爸媽苦惱的問題。一名網友提到，妹妹家的小孩即將升上國小3年級，幾位大人開始在討論是否要讓孩子嘗試自己上下學，但因為沒有結論，只好向其他爸媽請益。

鄉民「p23727」昨（18）日在PTT女板表示，妹妹家是雙薪家庭，有一個孩子目前就讀小學2年級，平常是大夜班的妹夫下班後送孩子上學，再由妹妹去接小孩下課，因為孩子即將升上3年級，妹妹、妹夫及爸媽最近正在討論是否要讓孩子開始自己上學。

原PO指出，自己小時就是從3年級開始單獨上下課，但幾位大人對於治安沒有把握，更擔心過馬路可能遭撞的問題，因此仍在猶豫中，「聽說多數小孩都還是家長接送，因為自己沒小孩實在太好奇來問問，現在家裡有孩子的家庭都是幾歲開始自主上學呢？」

其他人則分享，「兩個小孩，都是國小1年級」、「其實學校都會有路隊一起帶隊，路途中間也會有站點的導護媽媽，然後教導小孩一定要成群結伴一起回家」、「接好接滿，若大學讓我接，我會繼續」、「女生到高中前都不考慮讓她自己走」。

不過更多人則認為，現在的交通實在太差，不敢輕易讓小朋友獨自上下學，說「你自己站在斑馬線上面看看，有沒有車會讓你，再想想你小孩的身高跟駕駛的視線」、「台灣的交通…哪來自信」、「前幾天才一個路口5支監視器全壞」、「之前有個國一新生，自己上學第一天就被撞死了」。