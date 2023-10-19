總統蔡英文「論文門」風波，台大法律系名譽教授賀德芬調閱相關資料時，被教育部以「機密封存30年」為由拒絕，她因此提起行政訴訟，要求教育部提供資料，並說明列為機密的理由及法律依據、撤銷列為機密的處分，並請求國賠1000萬元。台北高等行政法院判決賀德芬敗訴，她提上訴，最高行政法院駁回確定。

北高行政法院認為，賀德芬請求教育部提供蔡英文的履歷及學位證書部分，教育部已在訴訟程序進行期間，2021年6月3日將相關文書送達賀，此部分已滿足賀的請求，沒有再提供權利保護的必要。

另外，賀德芬請求提供蔡英文送審著作及服務證書，但這些資料都已在教師送審程序終結後歸還給蔡英文，不在教育部保存占有中，因此，此部分文書不是政府資訊公開法所稱的政府資訊或檔案，賀的請求無理由。

而賀德芬訴請教育部說明核定為國家機密的理由及法律依據，合議庭指出，只有因機密核定而受有損害或有損害之虞的人，才有權請求註銷、解除機密或變更等級，人民並無積極請求機密核定機關說明的權利，因此，此部分請求也無理由。

至於賀德芬向教育部請求國賠1000萬元，合議庭認為，賀並未提出任何證據證明自己受有1000萬元的損害，也無從認定1000萬元與教育部駁回申請有何因果關係，因此賀所有的請求都沒有理由，故判決駁回，賀提上訴，遭最高行政法院駁回確定。