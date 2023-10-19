「福臨門諾、樂活長青」公益餐會今（19日）在花蓮暖心舉辦，也是門諾75周年重陽節活動，金曲歌王殷正洋響應獻唱〈守著陽光守著你〉、〈城裡的月光〉等多首經典曲。殷正洋的高音一直是深具特色，對於唱了30年仍是原KEY重現，他說：「嗓子的狀況絕對和身體健康有著很大的關係。沒降KEY就表示自己的身體狀況維持得很好。」

疫情來襲時殷正洋一度萌生退意，但各地邀約仍不斷，大家依舊喜歡聽他唱歌，所以他就繼續唱，也花很多時間做公益。殷正洋說：「其實在疫情之前就覺得差不多可以退休了，但只要是公益活動的邀約，自己時間狀態許可一定力挺，反倒是商業尾牙的邀約，自己都會婉拒．因為自己在台上然後台下吃吃喝喝，感覺上是2個世界，沒有辦法透過音樂獲得得共鳴，因此20年來只要有尾牙的活動都會婉拒。」

未來殷正洋會朝退休生活規劃，碰到有適合的演出或深具意義的，就會後透過歌聲來奉獻自己。殷正洋有感要讓自己的生活持續充滿意義，設定一些目標前進，維持生活品質，期許自己10年、20年之後還可以很健康。