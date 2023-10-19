十月底萬聖節即將登場，高雄市新上國小結合超夯議題SDGs，發起「不上街購買」環保素材創作大賽，利用家裡多餘的物品進行變裝DIY，並採取拍照線上投稿，上傳至指定FB粉絲團「2023新上群魔亂舞-萬聖節大派對」。學藝術出身的校長王彥嵓也親自粉墨登場，動員全家人把自己打扮成又酷又炫的瘋狂帽客，一貼文立刻擄獲超過500個讚。

新上國小校長王彥嵓利用家中物品，扮成瘋狂帽客。（圖片來源：新上國小提供）

今年新上國小的萬聖節活動，希望能夠從SDGs(聯合國永續發展目標)做起，儘量不要購買現成道具，改以自行創作或以家中現成的紙板、紙盒、包裝物、玩具、布、回收物等來改造，同時延伸關注到目前世界重要議題的討論，期待透過各班課堂促使孩子理解到全球貧窮問題，更了解貧瘠激發創意的可貴。

消息一出，許多家庭都共襄盛舉，找出家中各種物品，留言處也有許多變裝照片上傳，有用杯蓋當成鏡頭的手機、用紙箱化身成烏龜殼的忍者龜、用黑色垃圾袋變成披風的虎克船長、舊布縫製而成的自由女神像，還有用媽媽最愛的網購箱改造成最近超夯的茶碗蒸，每一張精彩裝扮都令人眼睛為之一亮。

學務處與家長會更聯手在10月25日當天早上10點下課時間，舉辦萬聖節走秀活動，讓所有小朋友打扮成自己喜歡的模樣，無論是哪種角色，只要是自己精心製作，通通歡迎到大集合場來PK秀自己，穿堂也由藝文老師劉錦憲布置「會動的稻草人」裝置藝術，營造萬聖節氣氛。

校方最後會依主題、創意與材料運用，並參考人氣按讚數來選出優勝家庭，為了鼓勵投稿，只要上傳就通通有獎。王彥嵓說，貧窮是創意最好的營養劑，透過萬聖節變裝來帶入SDGs議題是一個很有意義的課程活動，藉由親師生共作的過程也是一種最棒的情感交流，萬聖節不僅討糖吃，也希望喚起對全球貧富懸殊族群、國家與社會階層的注意與援助，SDGs從自己與生活做起。