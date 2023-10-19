民進黨市議員王珮毓質疑文化局標案及人事任用，用的人「都是局長好朋友」。（圖取自桃園市議會直播／陳夢茹桃園傳真）

桃園市19日舉行文化局工作報告，民進黨市議員王珮毓質疑文化局用的人「都是局長好朋友」，她指出市立美術館館長遺缺未補，現由副局長王麗娟代理，而市府竟以每月8萬元高薪聘每周只需工作3天的顧問，且許多標案的外聘委員都是現任局長邱正生的好朋友，要求政風處調查，此番質詢引起藍營議員不滿，反嗆王珮毓無相關經歷卻也曾任職文化局，此言論引爆戰火，王珮毓最後揚言要提告。

王珮毓表示，稍早聽到藍營議員在質詢時暗示文化局標案有問題，因此在尚未輪到自己質詢時，蒐集資料並整理了一下，竟然就發現有多名市府指派的評審委員都是邱正生的好朋友，包括桃園美術館顧問石瑞仁、松山文創園區總監陳玉秀、中原營區營運中心總監游冉琪及頑石文創董事長夫人程湘如，皆曾經擔任多項標案的評審委員，認為根本是「文化局大秘寶－邱正生與他的好朋友們」。

王珮毓還說，自己曾在臉書粉專「靠北藝術」上看到有人點名顧問有問題，細查下才發現，石瑞仁擔任美術館顧問，月薪高達8萬元，且每周只要上班3天，直呼用人用成這樣實在太誇張。

針對王珮毓的質疑，邱正生當下立馬駁斥該說法，他表示自己在文化產業耕耘多年，本就認識很多人，且不少人都是在他任職局長前就已經擔任評審委員。

文化局也再度發布聲明澄清，局長邱正生過往曾服務北市府及文創領域多年，邀請委員均考量專業聘請擔任，標案內容是參採過往架構擬訂，並無所謂量身打造情事，均依採購程序辦理。

另有關美術館聘任顧問一事，文化局表示，因桃園美術館本體工程目前仍進行中，預計2026年才能竣工，是目前美術館主要面對課題，自美術專業尋覓人才擔任館長確有困難，因此目前由副局長王麗娟兼任館長，為顧及美術館專業業務持續推動，參考新北市美術館做法，聘請專業顧問協助美術館展務策畫及推動。

王珮毓的質詢引起國民黨市議員舒翠玲、詹江村不滿，他們說石瑞仁原先在大學任教，多年前申請退休，後續曾擔任台北當代藝術館執行總監，學經歷豐富且在藝文界頗具知名度。詹江村反批王珮毓沒有藝文相關學經歷，卻在前市府時期於文化基金會擔任副執行長，「究竟是聘請石瑞仁還是王珮毓的性價比高？」，此言論讓王珮毓大感不滿，當場揚言「我一定要告你」。