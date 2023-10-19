阿跨面最想見到王淨、安心亞。（粘耿豪攝）

熊仔人氣高，深受喜愛。（粘耿豪攝）

潮州土狗首唱金鐘獎卻一點都不緊張。（粘耿豪攝）

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於20日舉行，負責「內容競技場」表演項目的演出嘉賓饒舌歌手熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、潮州土狗今（19日）在國父紀念館彩排。首度登上金鐘舞台的阿跨面，相當興奮的說：「很多電視上看到的人，在他們面前表演，我是滿緊張的，很期待看到王淨跟安心亞。」話一說完，就被旁邊的人吐槽是不是唱錯場了？因為王淨及安心亞是入圍21日的戲劇類金鐘獎。

熊仔、阿跨面及潮州土狗三人皆與舞群帶來各自演出，《大嘻哈2》冠軍選手阿跨面帶來〈陷眠〉，從網路崛起的潮州土狗則帶來點擊率超過超過一千萬的作品〈50元的檳榔〉；熊仔則將〈存活〉做了金鐘獎全新版本，特別和韓森一起重新填詞，先前特別作了田調，將幕前幕後影視工作人員的心聲寫進歌曲，並透露憲哥的聲音也會參與其中。

阿跨面今被問到，招牌藍白拖怎麼不見了？他笑說他看心情穿鞋。潮州土狗則說因為自己比較黑，所以當天在舞台上，服裝和阿跨面一樣會選擇鮮豔的顏色。

熊仔比起其他人，是第二次在金鐘獎舞台上演出，現在最緊張的反而是金音獎主持。面對現在新生代饒舌歌手，突然蹦一下就出現，且點擊率都非常高，熊仔表示他自己也會分享，還自豪的說：「我當初也是蹦一下啊。」

「58金鐘獎」節目類、戲劇類播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。