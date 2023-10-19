國民黨立委馬文君日前遭綠營抹黑，指控其洩密國造潛艦機密一事引發熱議，馬文君上週起暫未針對相關爭議多做表態。不過立法院本會期不只是選舉會期，更是預算會期，在國防預算方面，國民黨立委馬文君、吳斯懷、廖婉汝今(19日)再度提案凍結潛艦預算3億元，也就是該筆預算數的1／10。

粉專「不演了新聞台」大讚馬文君帥爆、就是該這樣！更何況提案凍結，也只是叫國防部來針對這些質疑說明，只能贊成不能反對質疑，立法院要不要廢一廢？

而在新會期中，馬文君與國民黨立委吳斯懷、廖婉汝針對最新一波國防預算當中「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算再凍結3億元，也就是該筆預算數的1／10。包括藍委吳斯懷、廖婉如則是共同提案人，待海軍提出專案報告後，始得動支。理由是「有關後續測試作業依海軍說明113年將陸續展開，相關測試作為攸關後續潛艦能發揮戰力之關鍵，惟台灣並無潛艦測試經驗，如何執行尚待澄清。」

馬、吳、廖針對最新一波國防預算當中「潛艦國造－第2階段原型艦籌建」預算編列裡面，又凍結3億元，理由是「考量本案原型艦已命名，有關後續測試作業依海軍說明113年將陸續展開，相關測試作為攸關後續潛艦能發揮戰力之關鍵，惟台灣並無潛艦測試經驗，如何執行尚待澄清。」

該凍結預算書提到，「依潛艦小組說明113年將執行優化作業，參酌沱江軍艦原型艦執行過程並無相過程。故有關優化項目來源，執行方式，是否影響後續測試作為，應由海軍潛艦小組說明。」還強調待國防部向立法院外交及國防委員會提出專報告後，始得動支這3億元預算。

對此民進黨立委王定宇批評，潛艦國造過程中因為洩密跟各種光怪陸離的事情，讓第一艘原型艦建造過程中差點功虧一簣，想不到下水測試的第二階段預算，馬文君跟國民黨委員又提案凍結，國民黨不是說支持嗎？怎麼建造跟測試都阻擋？

「謝謝妳！就是該這樣！」不演了新聞台今(19日)在臉書發文強調，民進黨政府，結合公職民代，親綠節目，側翼粉專名嘴狂打了兩週，今天馬文君委員照樣提案要凍結第二艘原型艦3億元預算。「媽的帥爆！」原型艦根本沒完工，沒沾過水，更遑論通過測試，民進黨政府就不斷地編錢要造下一艘，萬一設計有問題？萬一技術不到位？萬一工法出差錯？「要你測試過了再造，有錯？」

不演了新聞台指出，更何況提案凍結，也只是叫國防部來針對這些質疑說明，能說服，就解凍，不然怎樣？只能贊成不能反對，不能質疑，立法院要不要廢一廢？民進黨一貫的手路，就是用行政、媒體，各種優勢，以眾暴寡，要不是嚇到你不敢說話，再不然就是煩到你不想說話。

不演了新聞台直呼：「如果馬文君就這樣孬了，我就覺得妳一般般。既然敢說自己光明磊落，那就繼續該幹什麼，就幹什麼，才是選妳的意義！」