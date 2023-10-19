DJ HEAD的新歌〈一切從頭〉MV設計6個場景。（DJ HEAD MUSIC提供）

電音製作人DJ HEAD日前推出新專輯《一切從頭HEADSTART》，單曲〈一切從頭〉MV遠赴美國拍攝效率驚人，不僅24小時內找好拍攝場地及攝影團隊，還設了6個場景，讓導演巧妙拍出他創作記憶的片段，DJ HEAD說：「也許是自我的探索與追尋，也許是一場戀情，或是某次搬家、某場派對，或是描述生命的消融感，時間的流逝。」

歷經這次快閃拍攝MV，DJ HEAD深刻體會到「也許影片成果並非處處完美，但就跟人生一樣，不會是完美的，如實的記錄當下，就已是最好的畫面」。這些意想不到的火花，如果能絢爛得把人生絕望時刻看作喜悅之時，不也是一種從頭來過意念，而這些內化的意念，是在他某次聽了？本龍一〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉後，所醞釀出的成果。他說：「這首歌如果有源頭，那就是？本龍一先生的這首歌，像是一切的起源。」

DJ HEAD平常就對玄學、宇宙、信仰充滿興趣，從各種經文中獲得許多感悟，他也相信有世界末日，且可能不只發生過一次，表示：「盡頭後面是什麼？這一直都是個大學問，不過套用在人生中，很多絕望時刻就像是末日到來，不管知不知道後面有什麼，如果還活著，你終究得接受一切從頭。」