2023台灣氣候行動博覽會將於明（20）日起至22日在台北松山文創園區登場，台北市環保局將以「零碳台北 綠能新科技」為主軸設攤，除展現過去幾年台北市推動2050淨零轉型、永續發展的成果，同時將公開「2023台北市自願檢視報告（VLR）」。

北市環保局表示，台北市作為本屆氣候行動博覽會共同主辦單位之一，21日上午將舉辦「2023淨零台北論壇」，邀請東京及首爾的產學界代表分享推動城市減碳經驗，並與國內專家學者、產業領袖交流城市追求淨零永續道路上的行動策略與作法，探討面臨的挑戰，激發想法與可行性方案，藉由學習不同城市的作法，共同邁向2050淨零排放。

北市環保局表示，「零碳台北 綠能新科技」展攤共有「綠色運輸與綠色能源」、「淨零願景」、「數位影音」、「室內空氣品質認證場所推動計畫」、及「永續發展實踐推動進程」等五大展區，分別以模型、影音、互動體驗等形式呈現北市綠色創能、儲能、節能應用及示範成果，展館也呈現各項後疫情時代，主動式防疫提升室內空氣品質並維護市民健康的措施與政策，藉此增進市民對淨零排放及永續發展的認知及參與。

北市環保局指出，接軌國際並結合台北市的永續發展策略，台北市自2019年起已3次對外發表「永續發展目標-台北市自願檢視報告」，台北市更自願檢視報告以「不遺漏任何一人」的初衷，全面檢視16項SDGs，以打造「永續共融 希望首都」為願景。並依市民需求為中心，導入創新的智慧化技術，讓科技與創新走進民眾生活。

北市環保局強調，2022年國際碳揭露計畫（CDP）中共有1002個城市參加，包含台北市以內僅有122個城市榮獲A等級，展現台北市的減碳成果受到世界認同，台北市也是國內第一個進行自主性溫室氣體管理及排放量盤查的城市。

北市環保局表示，為邁向淨零轉型，未來將持續從智慧零碳建築、綠運輸低碳交通、全循環零廢棄三大核心面向著手，推動減碳行動，並與中央及各部會協力合作，讓北市成為宜居永續的城市，也呼籲市民共同參與節水、節電、永續運輸、惜食和源頭減量的行動，為我們的城市和地球帶來更永續的未來。