好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），出道30年演過不少經典影視作品，還得到奧斯卡、金球獎等大獎肯定，不過近日她接受訪問時，卻突拋出震撼彈，透露自己正在準備退休，並表示「會真的消失在公眾視線」。

據外媒報導，葛妮絲派特洛近日接受採訪時，談到自己的退休計畫，表示她真的會消失在公眾視線，「沒有人會再見到我」，並透露她打算出售自己於2008年創立的健康生活品牌Goop，希望是這幾年的事，之後就「完全退休」，專注於家庭。

葛妮絲派特洛父母都是影視界名人，父親布魯斯派特洛（Bruce Weigert Paltrow）為知名電視製作人，母親是知名演員布萊絲丹納（Blythe Danner）1991年出道的她，以電影《莎翁情史》奪下奧斯卡最佳女主角，之後加入漫威系列電影，飾演鋼鐵人助手兼女友「小辣椒」一角聞名。

而葛妮絲派特洛曾與「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與班艾佛列克（Ben Affleck）兩大男神交往，2003年與酷玩樂團主唱克里斯馬丁（Chris Martin）秘密結婚，育有一子一女，不過於2015年離婚，2018年她嫁給製作人布萊德佛查克（Brad Falchuk），並創立品牌Goop。