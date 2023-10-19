温昇豪（左）、王彩樺交情好。（華視提供）

王彩樺、胡宇威、夏和熙共同主持的實境綜藝節目《我們這一攤》，3人在最新一集邀請到好友温昇豪站台，身為老饕的他一登場就開始點評主持人所做的手作潤餅，正當他講得有模有樣時，夏和熙忍不住質疑：「你是來找碴的？」

開攤後生意「強強滾」，導致零錢一如往常不夠用，臨時被指派換錢任務的温昇豪，貼心順道帶回晚餐，未料竟讓夥伴們誤以為他在混水摸魚，王彩樺還用夜市廣播急召喚，害他一聽不小心脫口罵她：「肖查某！」畫面相當搞笑，也顯見兩人的好交情。

《我們這一攤》為了讓傳統潤餅也能蹦出新滋味，主廚胡宇威以「異國料理」為改良目標，一夥人在廚房中嘗試各國醬料和香料刺激味蕾，豈料不管怎麼調整總是覺得少一味，節目御用廚師顧問Jerry（陳昆煌）便建議可增加「台中神醬—東泉辣椒醬」提味，胡宇威秒點頭贊同：「因為我是半個東勢人」，透露每次過年陪媽媽回東勢時必買，直呼：「超愛這個味道。」滿心歡喜感謝神醬救援。學得包潤餅好手藝的王彩樺，將冰淇淋口味潤餅包的紮紮實實，手法好到夏和熙忍不住直呼：「她終於找到她的第二春了！」笑翻眾人。

這回擺攤製作單位找來餐飲資歷豐富的温昇豪助陣，一登場的他就「說」得一口好潤餅，精準點出潤餅美味的關鍵，在開攤前幫忙試吃後馬上建議胡宇威：「花生粉跟蔬菜都要多一點，口感才會出來。」一旁的夏和熙想說他只是在做效果，忍不住反問：「你是真心的？還是來找碴的？」温昇豪只好投射出最真誠的眼神回：「係金欸！」王彩樺也加碼拍胸脯保證：「一定是真心的，他真不真心我都看得出來。」為曾經的好搭檔再三掛保證。

收攤前登場的三位男客人，在王彩樺的熱情攀談下得知三人之中有傢俱行富二代，馬上當起紅娘幫Kimi（陳希瑀）牽線，希望為單身的她尋得好姻緣，差點成了《來電五十》的錄影現場，場面超爆笑。更多精彩的內容，敬請鎖定每周六晚間10點三立都會台30頻道、華視主頻每周六晚間8點及三立台灣台每周四晚間10點30分播出的《我們這一攤》。