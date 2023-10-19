加薩走廊一座醫院院區本週二遇襲，引發爆炸大火，造成約500人死亡，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）將過錯歸咎於以色列，以軍則反控激進分子發動攻擊，並提出錄音、影像佐證，美國政府也將矛頭指向當地武裝團體。

不過英國情報單位表示，將獨立調查這場襲擊的真相，目前還無法妄下論斷。與此同時，半島電視台公開爆炸發生前20秒的直播畫面，成為這起事件的第一個重要證據。

The truth about the Gaza Hospital bombing: Hamas launched hundreds of rockets at Israel, and 1 landed on a hospital in Gaza. Watch the footage yourself, supplied by the Hamas-loving Al-Jazeera TV, and ask yourself how many missiles were probably stored in that hospital for the… pic.twitter.com/jBfddYALYH — Imam of Peace (@Imamofpeace) October 17, 2023

半島電視台於當地時間17日晚間6點59分播出的實況畫面顯示，加薩地區上空出現一個疑似砲彈的明亮物體，先是朝高空直飛，在空中連續閃了兩下之後，突然急劇改變方向並發生爆炸。

影片中無法看出砲彈落向何方，但過了大約7秒後，阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arabi hospital）的方向出現一次爆炸，隨著鏡頭拉近，又發生一次更大的爆炸。

BBC記者聯繫了20間擁有武器專業的智庫、大學和公司，有3位專家表示，爆炸的情況不符合以色列典型的空襲。

Footage shows that the Al-Ahly hospital is actually fully intact. Turns out, it was the parking lot that got hit.



Something isn’t adding up here…pic.twitter.com/LVofFhCE1r — End Wokeness (@EndWokeness) October 18, 2023

美國范德堡大學（Vanderbilt University）助理教授甘農（J. Andres Gannon）指出，地面爆炸的範圍似乎很小，意味著撞擊可能是殘留的火箭燃料造成的，而不是彈頭爆炸。此外，天空中的閃光顯示砲彈可能是一枚火箭，因為引擎過熱而發生故障。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）也同意這個看法。他表示，根據現有證據，爆炸似乎是失靈的火箭撞向停車場，引發燃料和推進劑起火造成的。

風險評估公司Sibylline的首席中東專家斯庫托（Valeria Scuto）則認為，以色列有能力使用無人機攜帶地獄火導彈（Hellfire）發動空襲，這種導彈會產生大量熱能，但未必會留下巨大彈坑。

根據現場畫面，醫院停車場的地面有一個小坑。以色列國防軍宣稱，因為彈坑太小，附近的建築物也沒有遭到破壞，因此不可能是他們的武器造成的。整起事件仍有待調查釐清。