大陸「跳水皇后」郭晶晶在2012年嫁給香港富商霍英東長孫霍啟剛，升格成身家百億的豪門媳婦，擠身貴婦行列的她卻一直過著樸實低調生活，最近出席頒獎晚宴，手上還是戴著5毛人民幣（約新台幣2元）髮圈；而許多人注意到郭晶晶手腳都是青筋皺紋，粗糙狀態惹人心疼她應該吃了很多苦。

郭晶晶自嫁進霍家後，一直以來被視作貴婦界的清流，從運動選手變成豪門媳婦卻從不愛炫富，穿著打扮也不追求名牌，生活相當低調樸實；郭晶晶經常受邀各種活動，昨（18日）現身未來科學獎頒獎晚宴，一襲黑色洋裝低調又有氣質，有在現場偶遇她的人，都忍不住讚嘆她本人「又瘦又溫柔」。

郭晶晶出席頒獎晚宴時，手腕仍戴著2元髮圈，手腳狀態讓網友都很心疼。（圖／摘自微博）

還有眼尖網友注意到郭晶晶手腕上的髮圈，一看就是路邊5毛人民幣（約新台幣2元）就能買到的，有死忠粉絲透露，郭晶晶從和霍啟剛談戀愛時，就一直用這種便宜髮圈，沒想到成了豪門媳婦不是戴奢華珠寶，而是繼續隨身攜帶髮圈，都快變她的招牌小物。

不過，郭晶晶與其他人合照時，肉眼可見手腳都充滿青筋皺紋，超真實的粗糙狀態，也令許多網友感到心疼，「看手腳就知道她是個凡事親力親為的人」、「天啊，一看手腳就知道吃了很多苦，好心疼」、「拿奧運金牌的背後有多辛苦啊，不當選手這麼多年手腳還是這麼粗糙，職業傷害吧」。