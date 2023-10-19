醫師是許多人挑選另一半的首選職業之一。一位就讀護理系的女大生表示，近日她聽到同學們討論擇偶條件，發現大家都想和醫師結婚，問其他同學時也有一半的人幻想能嫁給醫師，讓她忍不住好奇，難道大家都是為此就讀護理系？貼文曝光後引發熱議，許多具有護理背景的網友們也紛紛予以回應。

原PO在Dcard發文指出，她自己全家都是從事醫療方面的產業，爸爸、媽媽、哥哥都是藥師，只有她因為不夠聰明只能就讀護理系。近日她實習完後聽到同學們在討論擇偶條件，「都說很想嫁給醫生」，之後她再詢問其他同學，結果也有一半的人坦言會幻想跟醫師結婚，讓原PO質疑，「難道大家讀護理都是有幻想，嫁給醫生或交醫學系男友…？」

對此，許多人紛紛回應，「是想嫁給錢吧」、「想嫁給醫生可以理解，但有少數連已婚的都還想就不太行，八卦來源是我當醫生的親哥」、「我都只看到醫生嫁醫生」、「高職五專的，除非個性外貌手段都有，不然根本制不住醫生」、「年輕好把的護理妹妹騙來玩玩對他們沒敗害，想要跟私立科大護理系結婚的應該比較少。女孩子要懂得保護好自己，不要對方社經地位好一點就失去判斷力」。

另外不少護理背景的網友分享經歷，「我在讀書的時候真的沒有那麼誇張，只聽到1、2個，但我覺得撇除護理系也很多女生想嫁醫生，只是你們班也太多哈哈哈哈」、「覺得只是一部分而已耶，剛好妳身邊希望醫生是擇偶條件之一的人比較多。我是一實習就知道，我的擇偶條件會去除掉醫生這個職業，身為曾經的醫護人員，完全不會想當醫眷」、「在醫院聽太多醫生的私事，根本不會想跟醫生在一起」。