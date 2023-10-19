俄羅斯國家技術集團(Rostec)剛剛完成新的伊留申il-76D-90A的運輸機，並且已交付給俄羅斯空天軍。據報導，這架新運輸機的主要零件都是俄羅斯本土生產，可擺脫西方的制裁。

防衛部落格(Defense Blog)報導，Il-76 「耿直」(Candid)運輸機，於1974年服役，長久以來，一直是俄羅斯空軍最重要的運輸機，專為軍事裝備、人員和貨物的運輸。

新聞稿提到的最新版Il-76MD-90A，換裝新式引擎與航電系統，於2012年首飛，並在同一年，獲得俄羅斯國防部的訂單，簽定39架、價值1394.2億盧布的初始合約，到2022年，至少要交出13架。

然而持續的工程延誤和成本上升，直到2020年，只交出4架。這使得雙方重談合約，新合約有效期為2021年至2028年，必須交出14架飛機。

報導稱，直到2022年，公司集團已交出了5架Il-76MD-90A。不過上個月烏克蘭對俄羅斯空軍基地的打擊，就有4架Il-76被擊毀，可謂損失慘重。