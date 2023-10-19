俄羅斯國家技術集團(Rostec)剛剛完成新的伊留申il-76D-90A的運輸機，並且已交付給俄羅斯空天軍。據報導，這架新運輸機的主要零件都是俄羅斯本土生產，可擺脫西方的制裁。
防衛部落格(Defense Blog)報導，Il-76 「耿直」(Candid)運輸機，於1974年服役，長久以來，一直是俄羅斯空軍最重要的運輸機，專為軍事裝備、人員和貨物的運輸。
新聞稿提到的最新版Il-76MD-90A，換裝新式引擎與航電系統，於2012年首飛，並在同一年，獲得俄羅斯國防部的訂單，簽定39架、價值1394.2億盧布的初始合約，到2022年，至少要交出13架。
然而持續的工程延誤和成本上升，直到2020年，只交出4架。這使得雙方重談合約，新合約有效期為2021年至2028年，必須交出14架飛機。
報導稱，直到2022年，公司集團已交出了5架Il-76MD-90A。不過上個月烏克蘭對俄羅斯空軍基地的打擊，就有4架Il-76被擊毀，可謂損失慘重。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。