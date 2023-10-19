吳克群18日迎接44歲生日。（Hit Fm聯播網提供）

吳克群昨（18日）迎接44歲生日，他17日作客「夜貓DJ」Dennis的節目宣傳新專輯《今天很OK》，電台特別準備「大魔王」燒酎，祝福吳克群未來能一路披荊斬棘，他坦言對生日沒什麼願望，只想可以一直唱歌唱得很爽，更希望新專輯該紅的歌就要紅，同時也分享自己在音樂領域上的一些小遺憾。

事實上， 吳克群出道至今發行多張專輯，一直在音樂領域上有所突破，談到有沒有想挑戰或覺得可惜但沒做到的部分時，吳克群指出，心中小小遺憾是「有幾首該紅的歌曲但後來沒有紅」，像是《你說 我聽著呢》裡的〈摩擦〉，還有《銀河裡擁抱》專輯裡的〈跳完這支舞再走〉，他嘆息《銀河裡擁抱》這張專輯是最應該入圍金曲獎的專輯。

對此，Dennis表示自己覺得遺憾的是，吳克群還沒在台舉辦過萬人演唱會，同時也透露，自己之所以如此期盼吳克群演唱會，是因為自己有個封號叫「每日一吳」，每天他都會在電台節目歌單放1首吳克群的歌，甚至連吳克群的相關新聞報導自己都有做成剪報收藏，吳克群聽完後開玩笑說：「你是不是對我有意思？」丹尼斯笑回：「Not yet.」

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