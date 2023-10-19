全球節能減碳趨勢下，各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力之需求，積極投入車體輕量化發展，中鋼順應此趨勢，成功研製開發第三代先進高強度汽車用鋼980TT，不但抗拉強度大於980MPa，超越核動力潛艇用鋼等級，而且鋼材伸長率亦超過20%，延展性是同等級傳統鋼材的1.3倍，有效解決過去高強度汽車用鋼所面臨的不易加工問題。

中鋼成功開發第三代先進高強度汽車用鋼980TT，不但助力車體輕量化及降低碳排放，為環保減碳貢獻心力，也提升中鋼汽車用鋼之供料能力，協助國內汽車零部件業者提升競爭優勢，更在全球車市復甦之際，率先贏得市場商機。

因應汽車款式流線造型趨勢與安全性考量，汽車用鋼必須同時兼具高強度及高延展性的性質要求，致使生產技術困難度高，其產製能力被視為鋼廠競爭力之重要指標。

中鋼20年前即投入汽車用鋼開發，從傳統270MPa等級鋼材開始，逐步往高強度發展，同時也因應汽車車體各部位的不同設計與加工需求，發展出各種不同加工特性的高強度汽車用鋼，包括烘烤硬化鋼HX340BD，高強度低合金鋼CR500LA與規格等級最高的雙相鋼DP1180Y，另外也完成麻田散鐵鋼CR1300T開發，其強度等級更是最初270MPa鋼材的4.8倍，估計整車減重可達50%，燃耗也能減少35%。

第三代高強度汽車用鋼適用要求較高的小客車座椅。（圖片來源：中鋼提供）

在鋼材強度不斷提升又要滿足輕量化需求的同時，會面臨鋼材延展性同步降低的情形，例如過去中鋼所開發的980MPa雙相鋼因無法滿足冷加工成形性的需求，故限縮超高強度鋼在汽車車體上之應用。

為解決汽車用鋼強度與冷加工成型性相互矛盾的問題，中鋼近年來跨入高延展性的先進高強度鋼開發，另為加速開發進程，也結合國內外產、官、學、研的能量，向政府提出產學大聯盟計畫的研究補助，經過不斷精進改良，透過完整冶金機構的掌握，成功突破各項生產瓶頸，已成功量產出兼具超高強度及優異成形性的第三代先進高強度鋼980TT，與980MPa雙相鋼相同強度下，加工成形性提升達1.3倍以上，可以滿足汽車結構部件嚴苛的冷衝壓加工要求。

舉例來說，加工成型要求較高的小客車座椅，由原本採用較厚及較軟的1.4mm厚度雙相鋼DP590Y，改以較強及較薄且仍具良好成型性的1.0mm厚度先進高強度鋼980TT取代後，可減重約30%。

中鋼長期以來致力於汽車用鋼產品開發，至今汽車用鋼已取得國內、外27家車廠以及275項產品認證之肯定，可完全供應全車體所需鋼材。此外，中鋼也成立產品應用技術研究單位，針對汽車用鋼的成形、銲接與塗裝進行系統性技術開發，產製的優質車用鋼再採用所配套的應用技術，可創造高品級鋼材更大的應用價值。

中鋼成功開發第三代先進高強度汽車用鋼980TT，不但助力車體輕量化及降低碳排放，為環保減碳貢獻心力，也提升中鋼汽車用鋼之供料能力，協助國內汽車零部件業者提升競爭優勢，更在全球車市復甦之際，率先贏得市場商機。

納智捷luxgen 5 Sedan車款之車體92.6%採用中鋼產製鋼材，高強度車用鋼之佔比亦達65%。第三代先進高強度汽車用鋼980TT可應用於加工成型要求較高的小客車座椅。