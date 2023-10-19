台中警「涉開不實罰單」 第三分局遭搜索 6警被帶走 18:452023/10/19 中時新聞網 黃仲瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖、中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市警局第三分局，今日（19日）有6名警員，疑似因為開立不實吊銷罰單，遭到檢方、廉政署搜索後帶回調查，台中地檢署稍早證實有此事，目前仍在偵訊中，台中市警局督察室則回應，等偵訊結束，由地檢署會對外說明。 被害女爆NONO「下面很大」 出庭遭帶往溫馨室「驗鳥」 史上頭一遭！企業亂扔「太空垃圾」 美國開罰了 醉男怒訴遭警銬成「烤豬」還尿褲子！警公布監視器打臉：他自己失控 #第三分局 #台中市警局 #偵訊 #搜索 #罰單 也許您會感興趣 推薦閱讀 電子公司總經理涉不實交易 檢調兵分13路搜索約談 19:012023/10/04 社會 基泰大直坍塌案 檢廉二度搜索約談 基泰員工交保15萬 07:202023/10/17 社會 打詐澆冷水！詐團當街人贓俱獲 法院為這原因判無罪 10:382023/10/10 社會 抓到了！ 和平高中大屠殺恐嚇犯落網 「18歲高中生」曝犯案原因 17:582023/10/14 社會 「蛋黃哥」爆紅推手飛躍文創涉違反證交法 遭檢調搜索約談 18:422023/10/05 社會 美國喬治亞州男子超速 竟收到4500多萬元天價罰單 20:132023/10/16 國際 她3個月狂收94件罰單 竟是這個因素造成 14:392023/10/19 社會 高雄男外出未歸鳳山水庫邊留車、鞋 大批警消搜索發現遺體 11:372023/10/19 社會 NBA》新球季首張罰單！布魯克斯打「要害」遭罰2.5萬美元 09:202023/10/13 體育 檢方起訴藥頭9罪 藥腳翻供僅認定1次有罪 17:352023/10/09 社會 基泰涉隱匿監測數值異常 檢廉約談3人 追北市公務員是否放水 22:272023/10/16 社會 基泰大直坍塌案 檢廉兵分8處搜索 約談基泰專員及顧問3人 17:152023/10/16 社會 酒駕遭攔查 他詭辯「用腳嚕車」還當場示範 13:342023/10/07 社會 台中「這一區」越夜越熱鬧 噪音都來自這個原因 11:322023/10/13 社會 NONO涉性侵多女二度出庭 遭問「認罪嗎？」不發一語 11:372023/10/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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