台中市警局第三分局，今日（19日）有6名警員，疑似因為開立不實吊銷罰單，遭到檢方、廉政署搜索後帶回調查，台中地檢署稍早證實有此事，目前仍在偵訊中，台中市警局督察室則回應，等偵訊結束，由地檢署會對外說明。