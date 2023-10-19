以巴衝突景氣前景不明，全球金融市場震盪起伏，美債十年期殖利率衝上4.8％，債券價格跌落到相對低點，法人預測，明年降息可能性不變，看準明年債券價格有上漲機會，因此，國泰投信建議，操作心法是現在卡位先領息，未來再賺價差。

全台債券ETF規模今年大爆發，截至9月底已有1兆6790億元，特別是10月剛募集成立，今日掛牌上市的「國泰10Y＋金融債ETF」(證券代碼：00933B)，為全台第一檔月配息且納入收益平準金制度的債券ETF，推出後即迅速被法人收入投資標配名單，散戶詢問度破表，適合規劃退休資金，是今年新募集的ETF大黑馬。

國泰投信ETF研究團隊提出「BIG投資術」，其中的B是Bank，指的是「國泰10Y＋金融債ETF」(00933B)鎖定的大型金融業，違約率低是產業債投資首選；I則是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷，G則是Growth，也就是成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

法人根據經驗指出，2006 年及 2018 年停止升息階段，美債皆呈現上漲走勢，長天期金融債則比美債更快反應降息的預期，價格更早走揚，全球資金持續看好債市未來上漲的大方向，此時是債市投資的甜蜜點。

國泰00933B經理人鍾郁婕表示，將追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數成分債有9成以上是全球系統性重要銀行(G-SIBs)，受到更高監理要求，基金布局美國六大金融機構包括摩根大通集團、美國銀行、摩根士丹利及花旗，還有英國、日本、澳洲及瑞士等多個國家。也因為成分債檔數分散，可降低過度集中某幾檔公司的風險，投資人可更安心持有。