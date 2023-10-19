新北市議會今（19）日開大會，民進黨團總召鄭宇恩提案要求議會邀請侯友宜在民進黨質詢期間和預算說明總計7日銷假進議會向市民說明，藍批綠延宕議事，以政治凌駕市政。議長蔣根煌一度敲槌休息十分鐘進行黨團協商，然而協商未果，議會提早結束；綠反批蔣逕行清點人數導致散會，新北議會再次因侯友宜陷入空轉。

鄭宇恩表示，民進黨團提案要求11月2日至11月9日共計6天民進黨團質詢時間，以及11月10日市長報告明年度總預算，侯友宜銷假進議會報告，卻在議長護航下，逕行清點人數導致散會。鄭宇恩指出，當下沒有人舉手發言表示反對，難以理解議長何以護航至此，竟然為了不處理提案宣布清點人數導致議事癱瘓，國民黨從上到下都把新北市民當塑膠。

國民黨團書記長廖先翔指表示，遺憾民進黨仍以政治凌駕市政，開議多日不僅決算仍未完成，重要議案也就此延宕未審。

副書記長江怡臻指出，民進黨擋囤房稅、擋原民權益、擋新北美術館，現在還要擋因台電漲價而必須動支的二備金，民進黨什麼都要擋，還想繼續在中央當執政黨？

國民黨新北市議員戴湘儀表示，上一回民進黨阻擋施政報告、阻擾議事進行，這一次甚至在議會殿堂上辱罵他黨議員，我們發言監督市府的權利不該被剝奪，民進黨沒有資格為了政治考量造成議事延宕，我們強烈表達抗議，要求民進黨做好民代職責，過度的找麻煩不會讓新北更好。

民進黨議員戴瑋姍表示，本次定期會「市長施政報告」侯友宜已經缺席，11月黨團的總質詢和明年預算說明侯友宜不應該再逃避，即便市長請假，市民不會接受由沒有民意基礎的副市長進議會總質詢及預算報告，侯友宜應該要銷假進議場，在總統選舉的日程裡請假一週回來當新北市市長這要求過分嗎？很遺憾看到國民黨為了護航侯友宜而閹割議會議會職權、縱容落跑市長。

民進黨議員張嘉玲表示，侯友宜曾說自己心繫新北，可以隨時銷假回來新北，那議會總質詢和總預算說明也不會花太多時間，居然連這點時間也不願意留給市民！

民進黨議員李宇翔表示，今天議長的表現就是讓新北議會矮化成議事局，為護航侯友宜癱瘓議事進行，令人感到荒謬且悲哀。

民進黨議員黃淑君則認為，議長無視現在副市長只是代行市長職責，不是真的代理市長，卻為了包庇、護航侯友宜，不處理、不討論甚至不表決，逕行宣布清點人數導致散會，藐視議員職責實在可惡。