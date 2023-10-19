藍白合幕僚會談後未達初步共識，暫時沒有突破性進展，也讓期盼下架民進黨的民眾感到憂心。媒體人黃揚明指出，藍白合若持續卡關互打，即使整合力量也會極小化。呼籲藍白雙方要像王心凌《愛你》歌詞的「情話多說一點」，否則只會淪為「用心良苦卻成空，一生愛錯放你的手！」

「藍白合卡關互打，即使整合，力量也會極小化！」黃揚明18日在臉書發文提到，雙方未達共識卡關至今已第5天。這5天，各電視台政論節目、網路直播節目的聊天室，或是各政治人物、媒體人的網路社群留言板上，雙方支持者理性討論兩邊方案優劣的比例低，多數都在否定對方、嘲笑對方不敢接受，甚或直接批判對手是破壞整合的元兇。「合而不和」，大概就是近期藍白陣營的寫照。

黃揚明指出，當藍白陣營談整合，卻「合而不和」，支持者互相指責對手陣營阻撓合作，原有的善意堆疊將全數化成恨意。這場合作如自己先前所言，不僅瀕臨破局，猶如海市蜃樓，更可能造成藍白之間恨意高舉。

黃揚明強調，即使未來幾天整合進度突飛猛進，也可能如韓國瑜口中的「土匪與千金」，或是《三國演義》中關二哥的「人在曹營心在漢」，會讓共同支持一組人馬的力量極小化；甚至若整合不成，這股反作用力，更可能衝擊國會選情，讓民進黨繼續過半，這絕非在野整合之福。

黃揚明比喻，政黨整合本不易，呼籲藍白雙方要像王心凌《愛你》歌詞「喔！Baby（侯北北），情話多說一點！」否則可能只會淪為柯文哲拿手歌曲《用心良苦》歌詞的「春已走，花又落，用心良苦卻成空，我的痛怎麼形容，一生愛錯放你的手！」