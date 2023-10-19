上班時與主管一起吃飯，應該自己付錢還是讓主管請客呢？一位網友透露，日前午餐跟同事、主管一起吃，飯後主管自己主動結帳，不過當天下午卻又在Line群中稱「隨喜」，讓他搞不清楚到底是什麼意思。

鄉民「akumatata」近日在PTT八卦板表示，某天中午跟主管還有同事一起吃午飯，選了一間偏貴的餐廳，一客套餐就要680元，幾乎是他2天的餐費，意外的是當大家吃得差不多的時候，主管主動起身把整張單買掉，讓他頓時感到相當雀躍。

沒想到，當天下午卻有白目同事在Line群問主管飯錢多少，且主管的回覆竟然是「隨喜」，讓他超級崩潰，更透露自己想著想著不小心忘記付錢給主管，等到發現主管表情很不爽時才想起來，「所以隨喜到底是什麼意思？我有需要付錢嗎？680元可以說是我兩天的餐費了，請大家救救我」。

其他人看完後紛紛解釋「就是隨便你喜歡，但是太少會被賭爛」、「翻譯過來就是，因為我是主管所以不好意思開口跟你們要錢，但你各位自己看著辦啊，沒給錢的下場自己負責」、「看誠意的意思，通常誠意都最貴」。

不少人也急勸「沒出過社會嗎？不會做人嗎」、「你們是一起去吃飯，又不是主管說要請客」、「有時候界線畫好，能不欠就別欠，他如果說不收我就收回」、「如果主管有說要請，就不用給，除非給了他說不收，才能收回口袋，記得回頭請個有點貴的飲料或單品咖啡之類的，給點小回禮」。