69歲「歌壇大姐大」陳盈潔日前因教唆偽造有價證券罪，遭判3年2個月定讞，今年8月入監服刑當天身體就已不適。而本月(8)日陳盈潔又驚傳「急性腎衰竭、陷入昏迷」，立刻保外就醫。昏迷一周後，(15)日傍晚傳出人已清醒了。金鐘主持人陳凱倫接受《中時新聞網》訪問，對於老友陳盈潔最新病況及兩人「私下交情」全說了。

獨/陳盈潔聽到「不用回去」哭了！好友陳凱倫揭彼此「革命情感」：演藝圈很少見

陳凱倫表示，「今年6月份和陳盈潔相約要去看她，我刻意到桃園去演出，再連絡時她沒接電話，也不便再打擾，因此就錯過了，不過當時她和我通話時很開心的」。對於陳盈潔入監後病況?陳凱倫則說，「她原本不需要洗腎，後來轉院到榮總發現是要洗腎，且她本來已拔管了，現在還是插鼻胃管，這對她來說是相當痛苦」。

陳凱倫(圖右)透露，剛出道受到陳盈潔的提攜，兩人有「革命情感」。(陳凱倫提供)

另外，陳凱倫還透露，「陳盈潔的大姐日前到桃園(監獄)去看她，陳盈潔插著鼻胃管，想開口卻說不出話，但大姐跟她說，『放心！我不會讓妳再回去不想去的地方』沒想到，盈潔立刻掉下眼淚。」而陳凱倫不捨老友地說，「她是個非常堅強的女性，從不在外流露自己的脆弱，但掉眼淚就是把委屈往肚裡吞」。

陳凱倫大讚老友陳盈潔是個重情重義、阿莎力的人。(游定剛拍攝)

談起兩人交情，陳凱倫透露，「陳盈潔昔日很紅時，我是歌壇新人，我們當時在永和很有名的『中信歌廳』當同事，兩人都住在附近，陳盈潔每天中午後，開車接我上、下班，大概持續了兩個月，彼此的革命情感就在餐廳養成的」。

陳凱倫去年11月發現罹患罹扁桃腺癌，近日受訪氣色相當不錯。(游定剛拍攝)

陳盈潔是個非常重感情、阿莎力的客家女孩，陳凱倫後來轉作主持人後，他說，「陳盈潔出《海海人生》專輯時，她跟唱片公司指名『找凱倫來主持』；而我做節目時，只要一通電話，她和老公就會特別從外地來挺我，彼此交情是無形的，演藝圈很少見的」。