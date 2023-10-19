高雄市長陳其邁19日前往雄女為出征黑豹旗球員鼓勵，要他們盡情享受比賽。（教育局提供／任義宇高雄傳真）

2023年「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」於10月14日開打，今年高雄共有19校組隊參賽，其中高雄女中是首度參賽成一大亮點，共13名隊員要力拼完成比賽，不要被提前扣倒，高雄市長陳其邁今天也特地到學校鼓勵。

雄女棒球隊隊長李珦琳表示，今年才剛成立球隊，目前共有13名成員，隊員們都喜歡棒球，皆為一、二年級學生，一直關注黑豹旗賽事，因此號召喜歡看球的同學一起組成棒球隊報名參賽，「因為實際下場投球之後，我們都覺得比起看球，更喜歡打球。」

對於參賽目標，李珦琳說近期剛聘請教練指導，每天早上傳接球、下午加強訓練，因黑豹旗賽制是3局相差20分、4局相差15分或5局相差10分即截止比賽，今年目標是順利完成比賽，吸取經驗，為明年做準備。

陳其邁今天特別到校向雄女棒球隊成員鼓勵，還陪同練球一陣子，並致贈加菜金及飲料，陳其邁說比賽要全心全意投入、盡情享受比賽，要在棒球場上展現實力和熱愛，將不懼任何阻礙與挫折的「黑豹精神」帶到生活中。