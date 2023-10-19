台積電日前宣布表示，不再考慮進駐龍潭園區三期，引發外界討論。國民黨立委賴士葆表示，民進黨好像撿到槍，砲轟國民黨掏空台灣趕走神山，這樣的指控彷彿在「自打嘴巴」。他質疑，蔡英文政府過去積極促成台積電在美國高達400億美元的投資案，那麼把尖端技術移到美國，這樣有沒有掏空台灣的核心產業？

賴士葆今(19日)在臉書粉專貼文表示，台積電退出龍潭三期的新聞，看到綠營幸災樂禍的甩鍋，批評桃園市長張善政沒有積極作為。顯示民進黨並非真的在乎國家利益，計較的是政黨的得失，只因為綠營沒有在桃園執政，所以很樂見台積電退出龍潭三期。

賴士葆接著指出，民進黨如果真心關懷桃園人的福祉，行政院副院長鄭文燦可以結合民進黨桃園立委，不分黨派共同克服台積電面對的問題，而不是酸言酸語說風涼話。尤其前行政院院長蘇貞昌說：「選對人很重要」，真的枉費曾經是院長的格局了

賴士葆點出，民進黨好像撿到槍一樣開記者會，砲轟國民黨掏空台灣趕走神山，這樣的指控彷彿在自打嘴巴。蔡英文政府過去積極促成台積電在美國高達400億美元的投資案，創造美國高新的就業機會，讓美國總統拜登開心的歡呼：「美國製造回來了」，把尖端技術移到美國，這樣有沒有掏空台灣的核心產業？

賴士葆指出，去年選舉時，行政院為拉抬選情，大喊台積電要進駐龍潭三期，沒有召開和當地居民溝通說明的公聽會，逕自宣布要啟動土地的徵收，引起反彈是必然的結果。當時這個計畫好像行政院欽點，台積電很低調，完全沒有積極回應。後來這個被視為選戰亮點的偉大計畫，沒有讓綠營贏得選舉，現在卻拿破局來指控，心態可議。