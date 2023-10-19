近日屏東里港鄉出現1女專以「找錯錢」為藉口詐騙店家，雖然金額都僅數十元，但已造成不少店家困擾，有店家怒將監視器PO在地方臉書社團提醒大家要小心，結果引出一堆受害者留言，不僅都稱該女為慣犯，還有人憶起5年往事稱，「她當時買1碗麵拿100元找60元，結果轉身變20元」，對此，警方表示，該女涉嫌詐欺罪嫌，全案偵辦中。

臉書社團「里港郎」有篇貼文指出，里港做生意的店家要注意，有名女子買35元的茶品，她拿100元要找，店員找給她35元，結果她向店員說：「你找錯錢了，不是應該找65元嗎？怎麼找25元給我？」店員當下不疑有他，把10元拿回來後換拿50元給對方，結果結算營業額時發現少40元，後經調監視器發現，該女當時竟把店員首次給的50元收進錢包，再拿出預備好的10元佯裝店員只找25元。

為此，店家氣急敗壞，怒將監視器畫面及發生過程PO上臉書，提醒同業煎要小心，不料卻引出一堆受害店家留言，大家都說該女是慣犯，連夜市攤商都遭殃，且還有人憶起往事寫下，「5年了，她買一碗麵拿100元要找60元，結果一個轉身變20元，我妹追出去一路跟，有給她拍照，但當時沒把她送去警察局，就錯了，後來她又到里港菜市場到處騙」。

對此，里港警分局表示，該女的詐騙金額雖寡，但仍構成刑法詐欺罪，全案偵辦中，同時也呼籲商家如收取或找還現金，建議先複誦手上金額再次確認，以此保障自身權益並避免誤入詐騙圈套。