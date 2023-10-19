荷蘭當局今天針對美國化工業巨擘杜邦公司和其拆分出的科慕公司在鹿特丹（Rotterdam）南部一間工廠多年來造成「永久性化學物質」（forever chemicals）汙染展開刑事調查。

法新社報導，檢察官辦公室在2400人就不沾鍋和防水衣物等日常用品中發現有毒化學物質汙染提起集體訴訟後，啟動了調查。

調查重點將放在全氟辛酸（perfluorooctanoic acid, PFOA）的排放，這種全氟烷化合物在環境中需要很長時間才能分解，且與癌症、不孕和環境破壞有關聯。

檢察官在聲明中表示：「在這項調查中，我們還會細查企業管理者是否負有刑事責任。」

檢察當局表示，這項調查「在事實面和法律面都非常複雜」，至少需要一年才能完成。調查將回推直至2012年的汙染事件。

這起案件是針對全球化工企業的最新法律行動，這些公司已付出數十億美元來解決有毒產品的控訴。

美國工業巨擘3M公司6月宣布將支付多達125億美元，與指控3M汙染美國大眾供水系統的多起訴訟達成和解。

根據美國法院文件，荷蘭調查類節目Zembla於6月報導，由杜邦公司（DuPont）經營數十年的科慕公司（Chemours）工廠知道其化學品汙染了多德勒克（Dordrecht）和周邊區域。

這個節目導致荷蘭國會就此事舉行聽證會。

科慕公司發言人告訴荷蘭國家通訊社（ANP），公司將「全面配合」調查。

報導引述發言人的話報導：「我們認為，以負責任的方式生產必需品是我們的職責所在。我們正持續努力改進製程，以進一步減少對環境的影響。」

代表工廠附近2400名居民提起訴訟的律師費克（Benedicte Ficq）表示，為了把對汙染負有責任的人繩之以法，這是「重要的一步」，也是對其他企業的一項「警告」。