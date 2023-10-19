台電女排（左場）與中山工商女排（右場）在各自領域成績斐然，在19日簽訂備忘錄後來場友誼賽。（任義宇攝）

高雄台電女排再企業排球聯賽成績斐然，已拿下21座大小冠軍，中山工商女排、正修科大女排也在各級賽事表現頂尖，3強今天在中山工商簽定備忘錄，要相互精進球員素質，建構在地人才培育一條龍。

備忘錄由中山工商校長林昭億、台電鳳山區處長洪通澤、正修科大校長龔瑞璋共同簽屬，台電女排隊及教練團、立委林岱樺、體育署專門委員周國金、高市府運發局代表與多所各級學校排球隊出席見證。

中山工商董事長陳國清表示，台電女排和中山工商女排都在1974年成立，台電陣中現有六位是中山工商出身的球員，自企業聯賽女子組開打以來，例行賽加上挑戰賽曾奪得21座冠軍獎盃，而中山工商在甲組聯賽則擁14座冠軍，寫下賽史最多冠紀錄，更代表國家參加世界中學運動會，拿下2座ISF金盃，為國爭光。

陳國清指出，這次簽訂備忘錄3強合作，台電將贊助訓練費用和獎助學金，並予技術指導，更與正修科大提供進修管道，精進球員學業與技能，讓球員面面俱到，無後顧之憂拿下好成績。

洪通澤說，台電共培育7項運動項目球隊，不只是贊助球員打球，而是照顧球員的一生，除球員身分外，同時也是台電最優休的員工，讓球員即使退役也無後顧之憂，其中台電女排更已冠名「高雄」，這次與中山工商、正修科大攜手合作，要讓體育精神向下扎根，更要向上提升國家整體運動水準。