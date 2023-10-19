最近剛公布的中國經濟數據顯示，陷入困境的經濟出現了一些復蘇跡象，第3季度經濟增速上升至4.9%，超出外界預期。新的數據暫時緩解了經濟危機惡化的擔憂，經濟專家認為，中國短期經濟成長已經不必太擔心，投資者如果要擔心，應該擔心的是長期經濟前景。

《華爾街日報》指出，近期中國經濟數據表明最近的刺激措施（包括降息和促進住房銷售的措施）已幫助穩定了經濟，令今年的經濟增速有望實現5%左右的官方增長目標，這至少暫時緩解了人們對中國經濟危機惡化的擔憂。儘管如此，經濟學家警告說，中國經濟長期前景正趨於黯淡，最近許多經濟學家下調了對中國經濟長期增長軌跡的預期，同時上調了短期預期。

這些預期包括：國際貨幣基金組織(IMF)將中國明年經濟增長預期從4.5%下調至4.2%，2027年中國經濟增長將從去年10月報告中預測的4.6%降至3.7%。牛津經濟研究院(Oxford Economics)將中國未來5年經濟增長預期從之前的4.5%下調至4%左右。摩根士丹利(Morgan Stanley)較為悲觀，它預計中國未來幾年經濟增長將放緩，2030年將降至3%。位於華盛頓的保守派智庫美國企業研究所(AEI)高級研究員史劍道(Derek Scissors)對此表示：「如果投資者要擔心，那就擔心長期，不必擔心短期。」

報導說，經濟總量超過美國是中國長期政治目標之一，現在這個目標受到經濟快速惡化的影響。許多經濟學家認為中國經濟規模超過美國只是時間問題，2021年中國採取強硬手段遏制新冠疫情促進經濟出現反彈時，許多經濟學家將中國經濟超過美國的時間表提前，但現在經濟學家又把時間表往後移，甚至有些經濟學家不再認為中國會超越美國。

經濟學家指出了一系列影響經濟的因素，其中最大的是房地產業泡沬化。房地產業一度占到中國GDP的1/4，儘管政府放鬆了限制並出台各種優惠政策，但住房銷售依然低迷。而且長遠來看，人口老齡化和已經很高的住房自有率可能會削弱需求。嚴重依賴土地財政的地方政府度財源短缺，可能被迫放緩對基礎設施項目投資，並削減產業補貼，未來經濟成長率可能因此下滑至3%或更低。

報導指出，中國經濟前景暗淡的另一個重要因素是疫情清零政策遺留下來的影響，牛津經濟研究院高級經濟學家盧姿蕙(Louise Loo)表示，各種指標顯示，中國的經濟活動（包括投資和工業產出）已穩定在比疫情前趨勢大約低5%的水準上，這顯示支出和投資模式已出現結構性轉變。

此外，長遠來看，深層結構性問題還包括人口老齡化嚴重，債務水準不斷上升，以及美國對技術出口的限制和對華投資的遏制，再加上私營部門投資的低迷等等。渣打銀行首席中國經濟學家丁爽說，在沒有重大政策改革的情況下，從長期來看中國的潛在增長率將繼續呈下降趨勢。