日本資深演技派男星室剛近年戲約不斷，先後與戶田惠梨香、新垣結衣、永野芽郁等女神級演員合作，讓許多網友又愛又恨之餘，也展現出無論各種角色都難不倒多變的他，這次在日劇《我們律師很棘手》中與偶像團體「櫸坂46」出身的平手友梨奈同台，將其擅長的幽默演技發揮到極致，而實際年齡相差25歲的2人還會產生何種化學效應也令觀眾相當期待。

首集你來我往的台詞讓人看得超過癮，室剛想起第一集有幕是平手要罵「臉靠太近、吵死了」，貼著痠痛貼布拍戲的他在現場突發奇想要對方可以改成「貼布好臭」，結果沒想到平手整個忘記，把「臉靠太近」跟「貼布好臭」講成「臉好臭」造就意外的笑果，平手友梨奈在導演喊停後才發現自己講錯，當下猛向室剛道歉，室剛笑說「這是一句殺傷力超強的意外錯誤呢...」。而室剛在首集播出當天傳出身體不適住院，但他依舊盡責地在社群媒體宣傳，並向大家表示自己會好好休養，趕快回到拍攝現場，粉絲也紛紛期盼他能早日康復。

《我們律師很棘手》故事描述藏前勉（室剛飾）是一位優秀的經紀人，過去30年一直負責人氣女優笠原梨乃（吉瀨美智子飾）的演藝工作，並成功鞏固美智子的頂尖女優地位，就在兩人即將進軍海外之時，勉卻突然遭到解僱，美智子的無情切割讓他感到絕望，後來因緣際會遇見新人律師天野杏（平手友梨奈飾），並意外被委任成為她的律師助理，從藝能界轉戰法律界的藏前勉是否能好好協助天野杏，又能否成為法律界的超新星？每週六在friDay影音同步跟播。