台中市烏日區長壽路1處民宅因四周土地易主，形成「袋地」。近日建商圍起鐵皮竹籬，住戶楊姓夫妻倆無聯外道路可進出住家，僅能透過攀爬屋頂外出，孩子擔心父母安危，向民代尋求幫助，19日一同會勘。（台中市議員曾威提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日區長壽路1處民宅（紅圈處）居住1對年逾70歲的楊姓老夫妻，近年因四周私有土地接連易主，導致民宅形成「袋地」，夫婦倆無聯外道路可進出住家，僅能透過攀爬屋頂外出。（潘虹恩攝）

台中市烏日區長壽路1處民宅因四周土地易主，形成「袋地」。近日建商圍起鐵皮竹籬，住戶楊姓夫妻倆無聯外道路可進出住家，僅能透過攀爬屋頂外出。多位地方民代與相關單位19日前往會勘。（潘虹恩攝）

台中1對7旬楊姓老夫婦家住烏日區長壽路1處民宅，因周遭私有土地易主，民宅成為「袋地」，近日又因建商圍起鐵皮圍籬，老夫婦僅能透過攀爬屋頂外出，孩子擔心父母安危，向民代求助，19日前往會勘；台中市都發局表示，將盡速與地主、建商協調，讓老夫婦有條外出的路。

長壽路該處民宅過去是楊姓一家人的祖厝，已佇立7、80年，經過2、3代子孫輪替，目前僅1處約65坪的老宅由78歲和74的楊姓老夫妻居住，四周土地接連被建商、其他地主買走，導致住宅形成「袋地」。近年右側土地被建商買走，築起圍籬，老夫妻外出都是依靠左側親戚提供小路出去，不過今年8月左側土地也被賣出，新地主接手後不再提供通行，衍生出通行問題。

兒子楊先生指出，他們也曾和商協調，無奈調解未果，於去年11月與對方展開「袋地通行權」訴訟，目前尚在訴訟中，下個月22號法院會來會勘測量。未料，建商竟於10月初築起鐵皮圍籬，將唯一可以出入的小路封死，導致老夫婦無路可外出。

楊先生說，目前父母已受困住家10天左右，民生物資是透過電話向他聯絡，他去採買物資後，將物資從屋頂垂降進去，不過這也不是長久之計，也不可能讓父母都不出門。加上父母都有慢性病，11月初就要回診，雖然父親勉強可以攀爬屋頂出門，但母親無法，而且攀爬屋頂相當危險，若不慎跌落後果不堪設想，希望可以有1條路讓父母可以通行。

民進黨立委林靜儀19日與市議員曾威、張家銨服務處、榮泉里長何聰智及台中市都發局等單位前往會勘。都發局表示，該住戶正與建商爭訟「袋地通行權」中，其中建商買下之土地依法套繪未有現有巷道資料，對此，都發局將積極協調地主和建商，評估是否於法院判定通行權前，暫留通行通道供原住戶通行，協助民眾解決問題。