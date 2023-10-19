台北市文山區羅斯福路五段與汀州路四段路口的賴士葆競選帆布，昨18日晚間遭人塗鴉，其中侯友宜的臉上遭人以紅色噴漆，噴上「HEAD」及「251」字樣，賴士葆競選辦公室今（19）日下午至派出所提出毀損及妨害名譽告訴，警方調閱監視器後鎖定轄內楊姓、黃姓2名26歲男子涉案，傍晚將2人傳喚到案說明。

警方表示，昨晚派出所員警巡邏時發現，羅斯福路五段與汀州路四段路口的賴士葆的競選帆布遭塗鴉，因大選將至，警方立即調閱附近監視器偵辦，鎖定兩名年約20多歲的男子犯案，警方初判，因圖樣並非刻意醜化或汙衊候選人，疑與選舉無關，但詳細犯案動機，仍需等兩名犯嫌到案釐清。

警方調閱監視器後鎖定轄內楊姓、黃姓2名26歲男子涉案，今天傍晚已將2人傳喚到案說明。

警方呼籲，隨意破壞或塗鴉競選旗幟或看板，除了涉嫌觸犯刑法毀損罪外，更有可能涉及妨害名譽或違反選罷法，妨害候選人當選，請民眾切勿以身試法。