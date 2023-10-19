韓國演藝圈不久前才因影帝劉亞仁吸毒，震撼社會大眾，怎料，最近又有一名L姓大咖男星遭揭露，涉嫌吸毒正在被調查中；而吸毒男星根據3大線索身分呼之欲出，但也有網友紛紛表示是誰都不在意，「L姓不要是李鍾碩、李敏鎬、李準基和李棟旭就行」。
據韓國《京畿新聞》報導，仁川警察廳相關人士透露，近日在對江南娛樂場所調查時，接獲有「劉亞仁等級」的L姓男星涉嫌吸毒的消息，正在進行內部調查，但L男的指控尚未證實。
雖然全案調查中，但吸毒男星身分線索也流出，包括L姓、2001年以MBC情境喜劇出道，且近年在多部電視劇和電影都是擔任主角，擁有超高人氣；3大線索曝光後，也掀起韓網瘋猜L男到底是誰，其中大多都將目標指向主演電視劇《我的大叔》和電影《寄生上流》的李善均，但韓國警方和李善均都未回應。
而不少人則沒太大反應，都抱持著不要是自己支持的男星就好的心情，表態「不是李鐘碩、李敏鎬、李準基、李洙赫、李棟旭，其他都無所謂」、「到底會有多少個劉亞仁啊」。
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文章來源：京畿新聞
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