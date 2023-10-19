日本自衛隊再向瑞典紳寶（SAAB）公司提出300多套卡爾・古斯塔夫無後座力砲（Carl-Gustaf）大批訂單，計劃於2025年交貨，不過目前官方新聞稿沒有揭露是原本的M3型（84mm無反動砲B）還是紳寶最新的M4型。古斯塔夫無後座力砲以多樣化的彈藥種類聞名於世，是很泛用的反裝甲武器，目前全球有40多個國家使用，十分受到歡迎。

卡爾・古斯塔夫M4型無後座力砲與全新FCD 558火控（瞄準）系統。（SAAB）

據紳寶19日官方新聞稿，自1979年以來，古斯塔夫無後座力砲就一直服役逾日本自衛隊中，紳寶動力業務代表約翰森（Görgen Johansson）表示：「這次再次接獲日本訂單，表示古斯塔夫能達到日本自衛隊所制定的嚴格標準最好的證明。我們期待著維護和增強陸自的能力。」

古斯塔夫無後座力砲和其多元的彈藥種類提供了士兵所需的能力，能夠破壞裝甲車或是防禦工事，也可以在夜間作戰中施放照明彈，照亮戰場。

它的射程依據不同彈種從300至700公尺不等，若是使用增程彈甚至可打1000公尺。允許步兵單位能夠在遠距離下接戰，發射器相當輕便，重約10公斤，最新型的M4更是只有7公斤，非常便攜且易於在各種地形中機動。此外，它採取後膛裝填，雙人小組可以在戰鬥中實現快速射擊和快速裝填，當然一個人也能正常操作。

對裝甲目標時，穿深為400公釐軋壓均質裝甲（RHA）至500公釐，後者為串聯彈頭。