部落簡易自來水設施因卡努風災受創，迄今尚未修復，南豐部落居民越過土石流堆上山找水源。（南投縣議員林婷立提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員林婷立等人關心卡努災修情況，呼籲加快簡易自來水修復進度。（南投縣議員林婷立提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議會定期會第2天，南投縣議員簡千翔、林婷立、陳宜君等人關心卡努災修及農損補助情況。南投縣原民局長史強說，有關農損、生活救助金已陸續發放，有關災後重建行政院已核定，1000萬以下工程明年4月完工，1000萬以上明年6月完工，簡易自來水也等同辦理。

卡努風災8月4日重創南投縣仁愛鄉，許多部落的簡易自來水設施尚未修復，居民無水可用，得自力救濟冒險找水源、拉管線，讓南投縣議員林婷立相當不捨。林婷立19日在定期會出示相關照片質詢說，風災過後簡易自來水設施嚴重受損，部落居民無水可用，自力救濟找水源，未料9月下旬、10月中都出現水源不足等情況，請問簡易自來水設施何時修復？

史強指出，有關災修工程行政院已經核定，1000萬元以下小型工程，預計明年4月前完工，而1000萬以上工程，明年6月完工，簡易自來水也等同辦理。

林婷立不滿說，災後迄今已經過了2個多月，部落居民仍沒有乾淨的水，得自己找水源，有些不堪飲用，呼籲加快簡易自來水修復進度。

簡千翔在卡努風災後曾搭貨車挺進個部落送物資，他也關心災後重建進度，要求強化仁愛鄉道路安全，並關心農作物納天災現金救助發放情況？史強強調，農損救助金由縣府農業處主責，原民局則負責生活救助、部落重建，有關受災戶1戶1萬元，合乎規定已陸續發放。

陳宜君則關心救災物資管理情況，因為有民眾反映，曾看過部落雜貨店販售救災物資，連「救災物資」紙條都沒撕，戰備救災物資遭變賣，難怪災難發生時沒有物資可用，希望社勞處加強管理物資外，原民局也能到各部落加強宣導。