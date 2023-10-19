以巴衝突情勢愈演愈烈，馬來西亞首相安華今天將赴中東商議以巴衝突情勢與後續行動，馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）青年團也將發起集會遊行，聲援受困戰火中的巴勒斯坦人民。

馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）地標的國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）與吉隆坡塔（Menara Kuala Lumpur）均曾在晚間披上巴勒斯坦國旗的4色燈光，象徵支持與聲援。

安華預定今天赴沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh），出席東協（ASEAN）與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）峰會，與中東國家商議因應以巴衝突情勢與後續行動。波斯灣合作理事會成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、阿曼及科威特。

以巴衝突以來，馬來西亞外交政策採取支持巴勒斯坦立場，大馬「新海峽時報」（New Straits Times）、東方日報、星洲日報等多家媒體引述安華談話指出，馬來西亞外交立場明確，以色列扣押並剝奪巴勒斯坦人民的家園與財產，必須歸還屬於巴勒斯坦人民的一切東西。

另外，安華今天稍早出席第14屆東協法律協會（ALA）致詞時也重申維護國際法，大馬致力透過外交途徑與其他夥伴國家合作，防止加薩人民進一步被屠殺。

馬來西亞伊斯蘭黨青年團團長阿末法德里（Ahmad Fadhli Shaari）說，伊斯蘭黨將號召民眾舉行聲援巴勒斯坦活動，屆時將會遊行到美國駐馬來西亞大使館。

他指出，伊斯蘭黨將繼續支持巴勒斯坦人，並為穆斯林兄弟爭取正義。巴勒斯坦人雖然遭到部分阿拉伯與穆斯林國家背棄，卻仍在面對暴力時維持堅定的勇氣，有些人甚至在對抗以色列軍隊時犧牲生命。

馬來西亞迄今從巴勒斯坦人民人道主義信託基金（AAKRP）帳戶中撥款馬幣100萬令吉（約新台幣700萬元），援助巴勒斯坦人民。安華在向國會提出2024年財政預算案時，除再宣布撥款1000萬令吉援助巴勒斯坦，政府相關公司（GLCs）也將額外提供1億令吉，作為加薩（Gaza）的人道主義和醫療基金。